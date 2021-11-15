Рязанцев приглашают послушать Чайковского и Бетховена в исполнении «RUSQUARTET»

18 ноября в 17:00 Рязанская областная филармония приглашает на музыкальную встречу с одним из лучших камерных ансамблей России RUSQUARTET. В программе вечера – Струнный квартет №7Л. ван Бетховена, вдохновлённый русскими народными песнями, Квартет си-бемоль мажор П.И. Чайковского, который так и не был завершён автором. Также музыканты обратятся к современным авторам – прозвучат «Морские пейзажи» А. Шора и сюита из кинофильма «Квартет Гварнери» В. Кладницкого.

Высокий профессионализм, безупречный вкус и техническое совершенство, желание удивить при неизменной верности стилю исполняемой музыки – таков сценический облик RUSQUARTET – одного из лучших камерных ансамблей России. За время становления «Rusquartet» получал уроки у лучших российских и зарубежных исполнителей.

Квартет – победитель престижного Международного конкурса струнных квартетов им. Д.Д. Шостаковича, обладатель стипендии-гранта им. Т. А. Гайдамович «За достижения в области камерно-ансамблевого исполнительства» (от Международного союза музыкальных деятелей и Ассоциации камерной музыки), участник и организатор концертов и музыкально-просветительских мероприятий в целях поддержки и развития квартетного исполнительства в России и за рубежом. В 2006 г. Rusquartet вошел в десятку квартетов со всего мира, отобранных специальным жюри для участия в Международном конкурсе струнных квартетов в Банфе (Канада), став первым струнным квартетом из России.

В 2009 году RUSQUARTET попал в состав участников концерта, организованного для Принца Эдварда, графа Уэссекского, от которого получил благодарность и высочайшую оценку. С 2016 года — «квартет в резиденции» Orlando Music Festival (Нидерланды). Также RUSQUARTET — участник ТВ- и радиопрограмм (CBC Radio Canada, SBS Radio (Австралия), радио «Орфей», «Russia Today», «All Jazeera», «Культура», «Столица», «Доверие». Коллективом записаны и выпущены пять CD дисков.

Возрастное ограничение 12+.

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