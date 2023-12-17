Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 декабря на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами переходящие в дождь. Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном региональным ГУ МЧС России.

Синоптики предсказывают гололёд, налипание мокрого снега, усиление гололедицы; местами усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

В настоящее время автоинспекторами ведётся постоянный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав Госавтоинспекции Рязанской‌ области ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию, сообщает пресс-служба ведомства.

ГИБДД призывает водителей планировать поездки, по возможности пользоваться общественным транспортом.

В связи с ожидаемым усилением ветра рекомендуется принять меры по защите от падения деревьев и сосулек. Отключите от электросети электроприборы и технику, находящиеся на улице. Убедитесь в надежности крепления шатких конструкций.

18 декабря в Рязанской области ожидается переменная облачность. Ожидаются осадки в виде дождя, местами мокрого снега. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит -2…-4 градуса по Цельсию, ночью -6…-8 градусов по Цельсию.