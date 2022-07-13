Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 14 июля.

«Водоканал города Рязани» сообщил, что в связи с ремонтными работами с 9 утра 14 июля до нуля часов 15 июля будет отключена холодная вода по адресам:

Касимовское шоссе д. 27, 29 к. 1, 29 к. 2, 32 к. 4, 32 к. 5, 32 к. 8, 32, 38 к. 1, 49 ЦТП Касимовское шоссе, 27а.

Подача холодной воды будет снижена по адресам:

Касимовское шоссе, дома с 8 по 20, с 1 по 45; микрорайон Кальное, улицы Новая, Есенина, Грибоедова, Щедрина, Затинная, Скоморошинская, пл. 26 Бакинских Комиссаров, улицы Подгорная, Введенская, Ленина, Полевая, Радищева, Свободы, Вознесенская, Фирсова, Лермонтова, Урицкого, пр. Грибоедова, пр. Щедрина, пр. Речников, пл. Театральная д. 3, д. 5, д. 1, Торговый городок, Солотчинское шоссе, д. 4, Окский проезд, д. 2Б, Попова, Радиозаводская, Гражданская дома с 1 по 29, дома с 4 по 22, 1-ый Совхозный проезд, ул. Лермонтова, д. 5/1, 9а, пл. Попова, 1-2 Новые проезды, 1-ый Гражданский проезд, ул. Совхозная, 8-е Марта, ул. Электрозаводская. ЦТП ул. Кальная, д.15 стр.1

Также холодная вода будет отключена по адресам:

1-й Новый проезд дома 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 9, 8/5;

2-й Новый проезд дома 8/9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7, 9;

Гражданская д. 26, 26а, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Касимовское шоссе д. 26, 28, 30, 32 к. 2, 32 к. 5, 32 (кафе, автосервис), 32 к. 1, 32 к. 3, 32 к. 4.