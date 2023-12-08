Резиденция Деда Мороза открылась в Липецке

В пятницу, 8 декабря, в Нижнем парке Липецка начала работу резиденция Деда Мороза.

По данным пресс-службы городской администрации, обновленная резиденция открылась в путевом дворце Петра l. В ней появились ярмарка новогодних игрушек, различные фотозоны для посетителей, в терем главного новогоднего волшебника ведёт ледяной тоннель.

— Увлекательное сказочное путешествие с волшебником и его свитой, конкурсы, танцы, сладкие призы ждут маленьких гостей каждый день с 9 декабря по 8 января, — говорится в сообщении мэрии Липецка.

Резиденция работает с 16 до 20 часов по будням, в выходные добавляется время с 11 до 13 часов.

Посетить Деда Мороза 31 декабря можно с 11 до 13, 1 января — с 16 до 20 часов.

2–8 января резиденция работает по графику выходного дня.

Телефон для дополнительной информации: 8 980 261 30 81.