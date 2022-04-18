Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз

Лучшие хоккеисты дивизиона «Любитель 50+» встретились на турнире, цель которого – почтить память легендарного судьи Сергея Козырева. За звание сильнейшей соревновались четыре команды, одна из которых – гости Рязани из Твери (команда «Триумф»). Турнир проходил два дня.
Вице-президент Федерации хоккея Рязанской области Виктор Губернаторов отметил, что в прошлом году турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» провели в экспериментальном формате, и очень приятно, что он заинтересовал спортсменов и в этом году.
На мероприятии присутствовали близкие Сергея Козырева, которые выразили огромную благодарность организаторам турнир и подготовили специальный переходящий приз для победителя.
Результаты турнира:
- лучшим вратарем признан Аркадий Гребеньков (ЛХК «Дядьково», с. Дядьково, Рязанский район);
- лучшим защитником — Владимир Шленский (команда «Бордер», г. Рязань);
- лучшим нападающим – игрок команды «Триумф» (г. Тверь) Михаил Яковлев;
- лучшим бомбардиром по сумме набранных очков признан Игорь Власов (команда «Автомобилист», г. Рязань).
Бронзовыми призерами турнира стали хоккеисты из ЛХК «Дядьково». Обладателями серебряных медалей стала команда «Триумф» (г. Тверь). Чемпионами Второго регионального турнира стала команда «Автомобилист».