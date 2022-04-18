Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз

Лучшие хоккеисты дивизиона «Любитель 50+» встретились на турнире, цель которого – почтить память легендарного судьи Сергея Козырева. За звание сильнейшей соревновались четыре команды, одна из которых – гости Рязани из Твери (команда «Триумф»). Турнир проходил два дня.

— О данном турнире мы, вместе с Сергеем Сергеевичем Козыревым мечтали уже давно. Сегодня я счастлив, что этого человека мы вспоминаем таким образом! — отметил президент федерации хоккея, региональный представитель НХЛ в регионе Олег Смирнов.

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Вице-президент Федерации хоккея Рязанской области Виктор Губернаторов отметил, что в прошлом году турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» провели в экспериментальном формате, и очень приятно, что он заинтересовал спортсменов и в этом году.

На мероприятии присутствовали близкие Сергея Козырева, которые выразили огромную благодарность организаторам турнир и подготовили специальный переходящий приз для победителя.

Результаты турнира:

лучшим вратарем признан Аркадий Гребеньков (ЛХК «Дядьково», с. Дядьково, Рязанский район);

лучшим защитником — Владимир Шленский (команда «Бордер», г. Рязань);

лучшим нападающим – игрок команды «Триумф» (г. Тверь) Михаил Яковлев;

лучшим бомбардиром по сумме набранных очков признан Игорь Власов (команда «Автомобилист», г. Рязань).

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Бронзовыми призерами турнира стали хоккеисты из ЛХК «Дядьково». Обладателями серебряных медалей стала команда «Триумф» (г. Тверь). Чемпионами Второго регионального турнира стала команда «Автомобилист».