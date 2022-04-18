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Понедельник, 18 апреля, 2022

Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз

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Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз

7info7

Лучшие хоккеисты дивизиона «Любитель 50+» встретились на турнире, цель которого – почтить память легендарного судьи Сергея Козырева. За звание сильнейшей соревновались четыре команды, одна из которых – гости Рязани из Твери (команда «Триумф»). Турнир проходил два дня.

— О данном турнире мы, вместе с Сергеем Сергеевичем Козыревым мечтали уже давно. Сегодня я счастлив, что этого человека мы вспоминаем таким образом! — отметил президент федерации хоккея, региональный представитель НХЛ в регионе Олег Смирнов.

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Вице-президент Федерации хоккея Рязанской области Виктор Губернаторов отметил, что в прошлом году турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» провели в экспериментальном формате, и очень приятно, что он заинтересовал спортсменов и в этом году.

На мероприятии присутствовали  близкие Сергея Козырева, которые выразили огромную благодарность организаторам турнир и подготовили специальный переходящий приз для победителя.

Результаты турнира:

  • лучшим вратарем признан Аркадий Гребеньков (ЛХК «Дядьково», с. Дядьково, Рязанский район);
  • лучшим защитником — Владимир Шленский (команда «Бордер», г. Рязань);
  • лучшим нападающим – игрок команды «Триумф» (г. Тверь) Михаил Яковлев;
  • лучшим бомбардиром по сумме набранных очков признан Игорь Власов (команда «Автомобилист», г. Рязань).
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Бронзовыми призерами турнира стали хоккеисты из ЛХК «Дядьково». Обладателями серебряных медалей стала команда «Триумф» (г. Тверь). Чемпионами Второго регионального турнира стала команда «Автомобилист».

Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз
Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз
Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз
Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз
Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз
Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз
Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз
Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз
Региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С.С. Козырева» прошёл в Рязани во второй раз

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