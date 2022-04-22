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Пятница, 22 апреля, 2022

Расписание пасхальных богослужений в храмах Рязани

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Расписание пасхальных богослужений в храмах Рязани

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7info публикует расписание пасхальных богослужений в храмах Рязани.

Христорождественский кафедральный собор (улица Кремль, дом 13)

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23 апреля 23.00 — Начало полуночницы;

24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

Борисо-Глебский собор (улица Сенная, дом 32)

23 апреля освящение куличей с 10.00 до 20.00

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23.15 — Начало полуночницы;

23.40 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

Николо-Ямской храм (улица Циолковского, дом 8)

23 апреля 23.20 — Начало полуночницы;

23.45 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в Рязани (улица Татарская, дом 72)

23 апреля освящение куличей с 09.30 до 19.30;

23.30 — Начало полуночницы;

24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

Храм Великомученицы Екатерины (улица Маяковского, дом 48)

23 апреля освящение куличей с 08.00 до 20.00;

23.20 — Начало полуночницы;

24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

Спасо-Преображенский храм (улица Петрова, дом 14)

23 апреля освящение куличей с 12.00 до 17.00;

23.30 — Начало полуночницы;

24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (улица Семашко, 3с2)

23 апреля освящение куличей с 11.00 до 16.00;

23.00 — Начало полуночницы;

24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Скорбященский проезд, 1)

23 апреля 23.30 — Начало полуночницы;

24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

Вознесенский храм (улица Вознесенская, 26а)

23 апреля освящение куличей с 09.00 до 19.00;

23.20 — Начало полуночницы;

24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

Александро-Невский храм (улица Новосёлов, 33в)

23 апреля освящение куличей с 09.00 до 20.00;

23.30 — Начало полуночницы;

24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

Преображенский храм (улица Колхозная, 1а)

23 апреля освящение куличей с 11.00 до 20.00;

23.00 — 23.30 — Начало полуночницы;

24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.

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