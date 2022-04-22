7info публикует расписание пасхальных богослужений в храмах Рязани.
Христорождественский кафедральный собор (улица Кремль, дом 13)
23 апреля 23.00 — Начало полуночницы;
24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.
Борисо-Глебский собор (улица Сенная, дом 32)
23 апреля освящение куличей с 10.00 до 20.00
23.15 — Начало полуночницы;
23.40 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.
Николо-Ямской храм (улица Циолковского, дом 8)
23 апреля 23.20 — Начало полуночницы;
23.45 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.
Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в Рязани (улица Татарская, дом 72)
23 апреля освящение куличей с 09.30 до 19.30;
23.30 — Начало полуночницы;
24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.
Храм Великомученицы Екатерины (улица Маяковского, дом 48)
23 апреля освящение куличей с 08.00 до 20.00;
23.20 — Начало полуночницы;
24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.
Спасо-Преображенский храм (улица Петрова, дом 14)
23 апреля освящение куличей с 12.00 до 17.00;
23.30 — Начало полуночницы;
24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (улица Семашко, 3с2)
23 апреля освящение куличей с 11.00 до 16.00;
23.00 — Начало полуночницы;
24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Скорбященский проезд, 1)
23 апреля 23.30 — Начало полуночницы;
24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.
Вознесенский храм (улица Вознесенская, 26а)
23 апреля освящение куличей с 09.00 до 19.00;
23.20 — Начало полуночницы;
24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.
Александро-Невский храм (улица Новосёлов, 33в)
23 апреля освящение куличей с 09.00 до 20.00;
23.30 — Начало полуночницы;
24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.
Преображенский храм (улица Колхозная, 1а)
23 апреля освящение куличей с 11.00 до 20.00;
23.00 — 23.30 — Начало полуночницы;
24 апреля 00.00 — Крестный ход, Светлая Пасхальная утреня.