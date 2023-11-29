ПСО «ЛизаАлерт» проведёт в Рязани встречу-знакомство с отрядом

В четверг, 30 ноября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведёт в Рязани встречу-знакомство для новичков.

Людей, интересующихся деятельностью поисковиков, приглашают к 19 часам на улицу Пожалостина, 12.

Волонтёры рассказали о том, что ожидает рязанцев на встрече в соцсети.

Если вы интересуетесь деятельностью «ЛизаАлерт» и хотите поучаствовать в ней, если давно следите за нами, но боитесь, что у вас не получится — мы расскажем обо всем и ещё немножко:

— как работает отряд;

— какие есть направления и чем еще можно помочь;

— как собраться на поиск;

Ответим на все вопросы, расскажем и покажем.

Приходите, будет познавательно!