Против ТНТ возбудили дело из-за поцелуя мужчин в шоу «Игра»

Депутат Госдумы Михаил Романов заявил о возбуждении уголовного дело в отношении телеканала ТНТ из-за поцелуя комиков в шоу «Игра», пишет Лента.ру.

В частности, речь идет о статье, подразумевающей наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят административное расследование по факту случившегося.

В начале октября телеканал показал выпуск шоу, в ходе которого артист Денис Дорохов, который предстал на сцене в образе невесты, поцеловал коллегу Александра Панекина в роли жениха.