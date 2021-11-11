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Четверг, 11 ноября, 2021
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Против ТНТ возбудили дело из-за поцелуя мужчин в шоу «Игра»

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Депутат Госдумы Михаил Романов заявил о возбуждении уголовного дело в отношении телеканала ТНТ из-за поцелуя комиков в шоу «Игра», пишет Лента.ру.

В частности, речь идет о статье, подразумевающей наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят административное расследование по факту случившегося.

В начале октября телеканал показал выпуск шоу, в ходе которого артист Денис Дорохов, который предстал на сцене в образе невесты, поцеловал коллегу Александра Панекина в роли жениха.

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