Проект приюта для животных под Рязанью будет стоить 14 миллионов рублей

В Рязани объявлен тендер на проект приюта для бездомных животных стоимостью 14 миллионов рублей.

Данную информацию опубликовал телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО» со ссылкой на сайт госзакупок.

Проект должен включать строительство ветеринарного пункта с административно-бытовыми помещениями, карантинного отделения и трех отапливаемых павильонов для содержания собак, каждый из которых будет вмещать 56 собак крупных и 24 собаки мелких пород.

Также в приюте будут площадка для выгула, склад подстилки, два КПП и котельная.

Строительство приюта пройдет в 2024-2025 годах.

Напомним, весной стало известно, что приют для бездомных животных построят в районе села Минеево.