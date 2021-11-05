Продавец без объяснения причин отказался принимать за товар монеты. Прав ли он?

Прокуратура Рязанской области рассказала, имеет ли право продавец отказаться принимать монеты в качестве платы за товар.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской Федерации.

Также договор розничной купли-продажи является публичным договором. Под публичным договором в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса РФ понимается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.).

Иными словами, продавец не имеет право отказать в продаже товара за монеты мелкого достоинства.

Более того, подобный отказ может быть квалифицирован по ст. 14.15 КоАП РФ как нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров. Данное правонарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 1 тыс. 500 рублей; на должностных лиц — от 1 до 3 тысяч рублей; на юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.