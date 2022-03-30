Призывавший убивать семьи военных ярославец объяснил свой поступок

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали 28-летнего Ивана Захарченко, которого обвиняют в экстремизме, пишет 76.ru.

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Ранее молодой человек публично оправдывал терроризм, призывал к насилию в отношении российских военных и их семей. Выяснилось, что его отец причастен к украинским националистическим группировкам.

Захарченко пояснил, что попал под влияние новостей, которые дискредитировали деятельность вооруженных сил РФ. Также молодой человек начал злоупотреблять спиртным.

По его словам, на этом фоне он стал оставлять негативные комментарии в сторону российских военных. Адвокат задержанного утверждает, что он изменил свою точку зрения в отношении России.

«Он был не прав в том, что дискредитировал военнослужащих России, потому что пользовался недостоверными источниками информации», – рассказал адвокат подсудимого Александр Мартынов.

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Суд решил оставить Захарченко под стражей до 24 мая. На момент задержания он нигде не работал и жил вместе с бабушкой.