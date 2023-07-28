Пятница, 28 июля, 2023
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Причиной задымления у ТРЦ «Премьер» стало возгорание мусора

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Фото: группа «Rzn life» ВКонтакте

Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Уточняется, что пожар был потушен до приезда спасателей.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с клубами дыма у «Премьера».

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