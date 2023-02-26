Представления в Рязанском цирке посетили члены семей участников СВО

С 23 по 26 февраля в Рязанском государственном цирке с большим успехом прошли заключительные представления необыкновенной сказочной программы «Загадка старой игрушки».

В эти праздничные дни по инициативе Российской государственной цирковой компании на благотворительной основе Рязанский цирк посетили члены семей военнослужащих, мобилизованных граждан и лиц, проходящих службу в зоне СВО.

Пожелаем артистам удачи в дальнейших гастролях, а нашего зрителя Рязанский цирк порадует новой программой с многогранным национальным колоритом «Вместе целая страна» уже с 11 марта.