Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: народные приметы и что нельзя делать в этот день

14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот день носит название Покров. С ним связано много традиций и поверий, которые дошли до наших дней.

Что нельзя и что нужно делать 14 октября? Какие приметы помогут предсказать судьбу на ближайшее будущее?

Традиции и запреты 14 октября

14 октября запрещается работать как физически, так и умственно. Те, кто проигнорирует этот запрет, навлекут на себя огромные беды и горести.

Девушкам в этот день запрещается заниматься рукоделием. Безобидное хобби может привести к тому, что в жизни появится много проблем.

Если на Покров попросить или дать взаймы, деньги вовсе уйдут из вашей жизни.

Традиционно 14 октября в храмах возносится молитва Пресвятой Богородице. Обязательно сходите в церковь и помолитесь Богоматери. Стоит купить свечку и принести её с собой домой. Её свет убережёт жилище от потрясений.

Сегодня стоит угостить всех нуждающихся блинами или пирогами. Хозяйки заранее готовили различные угощения. Для начинки использовали фрукты и овощи нового урожая. Помните, что добро и участие в этот день обязательно вернуться к вам в двойном размере.

А вот любителям охоты и рыбалки стоит отказаться на день от своих увлечений. Поход на реку или в лес может закончиться плачевно.

Нельзя на Покров отказывать сватам. Иначе девушка ещё три года не выйдет замуж.

Подробнее об истории и традициях Покрова Пресвятой Богородицы читайте здесь.

Народные приметы 14 октября

Если на Покров выпадает снег, зима будет снежной и ветреной;

Если начала опадать дубовая листва, приближаются холода;

Если на Покров выпал снег, то будет снежно и на Дмитриевский день;

Если журавли улетели до Покрова, зима будет холодной;

Дождливый день на Покров — дождливым будет плохо.