ПФР: россиянам старше 80 лет положена вторая пенсия

Граждане России старше 80 лет имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, – сообщает ПРАЙМ.

ПФР: «На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля. Именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости»

Перерасчёт происходит автоматически. Выплата поступает на счёт получателя пенсии со следующего месяца после достижения 80 лет, с доплатой с даты рождения.

На увеличенную выплату могут претендовать не все. Такой порядок не распространяется на пенсионеров — инвалидов I группы, получателей социальных пенсий или пенсий по потере кормильца.

Пожилые люди, которым требуется постоянный уход, кроме пенсии, могут оформить компенсацию по уходу за собой, – отметили в Пенсионном фонде России. При этом необязательно совместное проживание нетрудоспособного лица и человека, который осуществляет уход. Заявление можно оформить на портале госуслуг, на сайте ПФР и в клиентской службе Пенсионного фонда.