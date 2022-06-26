ПФР: россиянам старше 80 лет положена вторая пенсия

Граждане России старше 80 лет имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, – сообщает ПРАЙМ.
Перерасчёт происходит автоматически. Выплата поступает на счёт получателя пенсии со следующего месяца после достижения 80 лет, с доплатой с даты рождения.
На увеличенную выплату могут претендовать не все. Такой порядок не распространяется на пенсионеров — инвалидов I группы, получателей социальных пенсий или пенсий по потере кормильца.
Пожилые люди, которым требуется постоянный уход, кроме пенсии, могут оформить компенсацию по уходу за собой, – отметили в Пенсионном фонде России. При этом необязательно совместное проживание нетрудоспособного лица и человека, который осуществляет уход. Заявление можно оформить на портале госуслуг, на сайте ПФР и в клиентской службе Пенсионного фонда.