Первомайский проспект Рязани и улицу Циолковского будут ремонтировать по ночам

4 августа прошло внеочередное заседание рабочей группы по дорожному хозяйству и улично-дорожной сети. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Поводом для встречи стал вопрос предстоящего в августе ремонта улицы Циолковского и Первомайского проспекта. В заседании приняли участие депутаты Рязанской городской Думы Елена Волкова и Алексей Захаров, заместитель главы администрации Михаил Ромодин, представители профильных управлений, общественности.

Улица Циолковского и Первомайский проспект ремонтируются в рамках двухлетних контрактов. До 16 августа будет произведено фрезерование и положен первый слой асфальта на улице Циолковского, 17 августа планируется начало работ на Первомайском проспекте — от моста у «Барса» до пересечения с улицей Дзержинского. Продолжительность ремонта по графику — 2 недели.

Все участники заседания единогласно высказались за проведение работ на главных улицах города в ночное время. Представители общественности подчеркнули необходимость оповещать жителей о предстоящих работах рядом с их домами. Информация о ходе ремонта и анонс работ на несколько дней вперед будут публиковаться в телеграм-канале «Горхозяйство. Рязань».

— Ремонт дорог всегда приносит временные неудобства для горожан, но решение работать ночью — единственный выход, чтобы не уменьшать пропускную способность на дорогах, — сказала Елена Волкова.

Депутат Алексей Захаров передал мнение жителей домов, расположенных рядом с улицей Циолковского: люди не хотят, чтобы через их дворы днем ездили машины, минуя пробки, поэтому также поддерживают ремонт в ночное время.

Кроме того, участники заседания обсудили тему состояния сетей на ремонтируемых улицах. Было отмечено, что коммуникации в нормативном состоянии и капитального ремонта в планах ресурсоснабжающих организаций нет.