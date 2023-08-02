Среда, 2 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Павел Малков: «Наши десантники проявляют мужество и героизм»

7info 2
Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области поздравил офицеров, курсантов и ветеранов воздушно-десантных войск с 93-й годовщиной образования ВДВ.

На праздничных мероприятиях, посвященным Дню ВДВ, выступил глава региона Павел Малков. В своей речи губернатор отметил, что РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова и его выпускники – гордость Рязанской области и пример для подрастающего поколения.

Воздушно-десантные войска ратным трудом подтвердили гордое звание элиты нашей армии. Новое поколение достойно продолжает традиции ветеранов. Мы видим это в ходе спецоперации. Наши десантники проявляют мужество и героизм,

— сказал Павел Малков.

И.о. начальника Рязанского территориального гарнизона Александр Кулешов отметил, что День ВДВ – это профессиональный праздник элитных частей вооруженных сил России, всегда готовых с девизом «Никто кроме нас!» выполнить приказ президента и министра обороны.

Крылатая пехота всегда там, где опасность и вызов, сложность и риск, где требуется мощь и точность удара,

– подчеркнул Александр Кулешов.
Павел Малков: «Наши десантники проявляют мужество и героизм»
Павел Малков: «Наши десантники проявляют мужество и героизм»
Павел Малков: «Наши десантники проявляют мужество и героизм»
Павел Малков: «Наши десантники проявляют мужество и героизм»
Павел Малков: «Наши десантники проявляют мужество и героизм»

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

На выплаты сотрудникам АПК и соцферы, проживающим в сельской местности, выделено 120 миллионов рублей

31 семья получит выплаты общей суммой 120 миллионов рублей.

В Рязани пьяного подростка задержали за рулем машины

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, 17-летний водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Пособника телефонных мошенников задержали в Касимовском районе

Полицейские выяснили, что 20-летний житель Ростовской области причастен к пособничеству дистанционным мошенникам, которые обманным путем пытаются завладеть сбережениями пенсионеров

Сибирская жара и южные ливни: предсказания российского футуролога Джули По на лето 2023 сбылись

Ещё в прошлом году Джули По предупреждала о несоответствии климатических ожиданий в видео-прогнозе «Климат России.

9-летняя девочка умерла при странных обстоятельствах в Амурской области

В Амурской области умерла при странных обстоятельствах 9-летняя девочка, отдыхавшая в лагере «Строитель» в Благовещенском районе.

Утверждён порядок выплаты компенсаций за смену вывесок в Рязани

Документы на субсидии принимаются с сегодняшнего дня до 10 ноября текущего года.

Сильная жара ожидается в Рязанской области 3–7 августа

По прогнозам синоптиков, 3–7 августа в регионе ожидается жара, температура поднимется до +30…+34°С.

Рязанский десантник сыграл свадьбу в День ВДВ

2 августа у Алексея не только празднование дня ВДВ, но и заключение брака с Аурикой.

Момент наезда на собаку на Касимовском шоссе попал на видео

Видео инцидента опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В аномальной зоне помолятся Перуну для победы России в спецоперации

Также гостей, приехавших в Молебки 5 и 6 августа, ждут ярмарка, мастер-классы по шаманизму, бытовой магии.

Миронов назвал очередные «страшилки» Киева проявлением слабости бандеровского режима

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России

Специалист по природным катастрофам раскрыл, где в России появятся смерчи

Рязанская область находится в зоне риска. Также учёный считает, что смерчи могут возникнуть в Москве, Санкт-Петербурге.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации