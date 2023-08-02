Павел Малков: «Наши десантники проявляют мужество и героизм»

Губернатор Рязанской области поздравил офицеров, курсантов и ветеранов воздушно-десантных войск с 93-й годовщиной образования ВДВ.

На праздничных мероприятиях, посвященным Дню ВДВ, выступил глава региона Павел Малков. В своей речи губернатор отметил, что РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова и его выпускники – гордость Рязанской области и пример для подрастающего поколения.

Воздушно-десантные войска ратным трудом подтвердили гордое звание элиты нашей армии. Новое поколение достойно продолжает традиции ветеранов. Мы видим это в ходе спецоперации. Наши десантники проявляют мужество и героизм, — сказал Павел Малков.

И.о. начальника Рязанского территориального гарнизона Александр Кулешов отметил, что День ВДВ – это профессиональный праздник элитных частей вооруженных сил России, всегда готовых с девизом «Никто кроме нас!» выполнить приказ президента и министра обороны.