Брянская школьница, устроившая в четверг стрельбу в гимназии №5, сказала матери всего два слова, пишет МК.

«Не вой», – приводит издание слова 14-летний девочки.

Женщина не поняла, что дочь имела ввиду. Предположительно, имелось ввиду, что мама она плакать, когда узнает о случившемся. Трагедия произошла примерно через полчаса.

В школе заявили, что семья всегда была на хорошем счету. Отец девочки работает в службе безопасности Брянского пивного завода. У него она и взяла ружье, из которого расстреляла одноклассников.

По данным Минздрава, погибли двое детей, в том числе сама стрелявшая, пятеро пострадали.