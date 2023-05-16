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От студентки-медика до разводящейся актрисы. Самые яркие роли Марии Горбань

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Светская львица, импозантная телеведущая или студентка медицинского вуза – какую Марию Горбань знаете вы? Актриса уже давно полюбилась публике своими разнообразными комедийными и не только образами. К премьере нового сериала «Звёздный суд», который стартовал в эфире ТНТ уже 15 мая в 21:00, мы предлагаем вам вспомнить самые узнаваемые роли Марии Горбань. 

Лера Чехова – «Я лечу» (2008), возрастное ограничение 12+

Одной из первых сериальных работ Марии стала роль Леры Чеховой в медицинской драмеди «Я лечу», которая вышла на экраны в 2008 году. Кстати, именно после неё актриса проснулась знаменитой и стала активно сниматься в других проектах. 

Мария исполнила роль студентки третьего курса, которая только начинает проходить практику в хирургическом отделении больницы. Она мечтает стать нейрохирургом, чтобы вылечить брата от опухоли мозга, а в свободное время расследует загадочную автокатастрофу, в которой погибли её родители.

Как вспоминает сама актриса, для неё этот сериал был очень настоящим и стал своеобразным стартом, ведь у Марии ещё не было опыта работы с именитыми актёрами.

Кристина – «Кухня» (2012-2015), «Отель Элион» (2016-2017), «Гранд» (2018), возрастное ограничение 12+

Другим и, пожалуй, самым узнаваемым образов Марии Горбань стала Кристина – крайне амбициозная и пафосная светская львица, жена владельца «Claude Monet». По сюжету девушка сначала работала хостес в том же самом ресторане, но потом удачно вышла замуж за его владельца – экранного персонажа Дмитрия Нагиева. Образ оказался очень удачным, поэтому персонаж Марии получил продолжение и в спин-оффах: «Отель Элион» и «Гранд».

Алена Баженовой – «Жена моего мужа» (2018), возрастное ограничение 16+

Что же мы всё о сериалах, давайте вспомним и фильмы! В 2018 году Мария сыграла одну из главных ролей в мелодраме «Жена моего мужа». По сюжету она – стервозная красотка-телеведущая, которая увела мужа у девушки по имени Рита. В отместку несчастная попыталась обратиться к колдуну, чтобы вернуть мужа, но что-то пошло не по плану, и она проснулась в теле экранного персонажа Марии – Алене Баженовой. Нам же остаётся только догадываться, как актриса смогла сочетать разные личности на одной площадке.

Галя – «Модный синдикат» (2022), возрастное ограничение 16+

В 2022 году актриса снялась в сериале «Модный синдикат», где сыграла провинциальную девушку Галю, жену криминального авторитета, которая приехала в Москву, чтобы помочь мужу отмыть деньги. Здесь же она встречает горе-дизайнера в исполнении Яна Цапкина и очень хочет завладеть его домом моды. Оба оказываются перед необходимостью сотрудничать, но возможно ли это? 

Мария Горбань – «Поехавшая» (2023), возрастное ограничение 12+

Мария сыграла и в нашумевшем сериале «Поехавшая». Комедия 2023 года, основанная на реальных событиях, повествует о том, как обычная девушка из мегаполиса решила кардинально поменять свою жизнь и на велосипеде вместе с таксой отправилась искать счастье через всю Россию. У актрисы была не главная роль, тем не менее очень запоминающаяся. Мария, как и Дмитрий Нагиев в сериале «Кухня», играет саму себя: медийную личность по имени Мария Горбань. Именно у неё в качестве smm-специалиста будет работать Аня – главная героиня сериала. 

Марина Хрумкина – Звездный суд (2023), возрастное ограничение 12+

Одной из последних работ Марии Горбань стал «Звездный суд». Сериал о громком разводе между актрисой средней руки Мариной Хрумкиной (в исполнении Марии Горбань) и популярным актёром с плохой репутацией Дмитрием Петровским (в исполнении Максима Лагашкина).

На что только не пойдёт персонаж Марии, чтобы получить квартиру и деньги: адвокат, слёзы, гороскопы, манипуляции, феминизм. Придется даже книгу написать. Правда, что победит: женское или мужское обаяние, и чем закончится история – остаётся вопросом, ведь адвокат говорит, что мужчины никогда не побеждали женщин в суде.

Премьера сериала «Звездный суд» на телеканале ТНТ – 15 мая в 21:00

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