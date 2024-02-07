Среда, 7 февраля, 2024
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Один подъезд дома на улице Пушкина готов к заселению

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Фото: сайт администрации
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Первый подъезд дома на улице Пушкина, пострадавшего от взрыва газа, готов к заселению. С жильцами встретился замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин, пишет пресс-служба мэрии. 

Сроки передачи ключей перенесли из-за дополнительных работ по укреплению внутренних стен дома.

Жителям помогут в перевозке мебели, которая все это время хранилась на одном из складов. Ромодин лично осмотрел все имущество и не выявил дефектов и следов порчи. 

Второй подъезд будет полностью отремонтирован к 22 февраля. При этом подрядчику ежедневно начисляется неустойка за срыв срока работ.

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