Образовательные учреждения Рязани начали подготовку к учебному году

С 3 августа во всех районах города началась приемка образовательных учреждений к началу нового учебного года, сообщает администрация Рязани.

В ходе осмотров комиссия оценивает прилегающую территорию, обеспечение антитеррористической безопасности, санитарное состояние помещений, ремонт, работу по укреплению материально-технической базы и в целом общую готовность учреждений к началу учебного года.

До 9 августа проверка пройдет в 99 детских садах, 67 школах и 15 учреждениях дополнительного образования.