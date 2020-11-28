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В Спасском районе парень из-за обиды поджёг дом пожилой родственницы

7info7

В селе Ижевское Спасского районе у 67-летней местной жительницы сгорел дом. Выяснилось, что причиной этому стал поджог, пишет пресс-служба регионального УМВД.

По сообщению полицейских, у хозяйки дома произошёл конфликт с 19-летним родственником. Парень сильно обиделся на женщину. При этом у него была возможность без препятствий проникать в желище пенсионерки. В один из таких визитов после долгого отсутствия молодой человек забрался в дом и поджёг мебель.

В ситуации правоохранителям позволило разобраться то, что в день, когда произошёл пожар, злоумышленника заметили на месте происшествия местные жители. Парня задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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