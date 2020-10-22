Четверг, 22 октября, 2020
5.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

Новости Рязани сегодня: 22 октября

7info7

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 22 октября. 

В Рязанской области приостановили диспансеризацию из-за пандемии коронавируса.

Это позволит разгрузить поликлиники, уменьшить число посетителей. При этом плановая и высокоспециализированная помощь будет оказываться. 

В Рязанской области выявили 98 новых случаев коронавируса.

Показатель заболеваемости составляет 7,36 на 100 тыс. населения, – говорится в сообщении опергруппы. Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтвердился у 9 тыс 803 жителей Рязани и области.

В Рязани из-за коронавируса поменяли режим работы загсов.

с 23 октября отделы ЗАГС, которые находятся во Дворце торжеств на Московском шоссе в Рязани, начнут принимать посетителей только по предварительной записи. Записаться на приём можно по телефонам: 55-02-10, 55-05-60, 55-05-80. 

УФАС признало незаконными угрозы «Ново-Рязанской ТЭЦ».

Дело было возбуждено, после того как МУП РМПТС сообщило об угрозе со стороны ТЭЦ ограничить в августе поставку теплоносителя. В июле муниципальное предприятие получило от «новорязанки» письмо о возможном ограничении подачи тепла и даже о полном отключении, если не будут выплачены долги за полученную энергию.

Рязанец стал героем передачи «Давай поженимся».

Сергею 30 лет, он живёт в селе Троица Спасского района. Работает экспедитором. Увлекается рыбалкой, мечтает заняться дайвингом. 

В Рязани временно закрыли из-за нарушений ресторан «Устрицы и танцы».

Причина временной приостановки деятельности – выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в период распространения коронавируса. Какие конкретно — не сообщается.

Рязанцам предложили новый способ пополнения карт «УмКа».

Транспортные карты можно пополнить через терминалы и у операционистов «Мегафона». Пополнение осуществляется способом отложенного платежа. То есть происходит предоплата выбранного тарифного плана, а запись данных на транспортное приложение осуществляется на терминале оплаты при первой поездке в транспорте после оплаты.

Курсант рязанского вуза задержал подозреваемого в убийстве.

Рядовой полиции Александр Троицкий оказался рядом с местом происшествия случайно. Проходя по улице Гагарина, он заметил конфликт между двумя мужчинами. Рядом с ними он увидел лежащего на асфальте человека.Александр вызвал медиков и сотрудников полиции и попытался оказать помощь потерпевшему.Однако тот не подавал признаков жизни. Выяснилось, что один из участников потасовки нанёс другому ножевое ранение. Злоумышленник попытался скрыться, но курсант догнал и задержал его. Он удерживал подозреваемого в совершении убийства до приезда правоохранителей. Всё это время мужчина пытался вырваться и скрыться.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В тяжёлом состоянии находятся 30 рязанцев с коронавирусом

Коронавирус
К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 18 человек. Состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 226 пациентов – средней степени тяжести.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 22 октября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 22 октября.  В Рязанской...
Узнать больше

За долги по алиментам жительницам Сасова назначили обязательные работы

Новости Рязани
Обязательные работы назначили жительницам Сасова за долги по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России. Женщины...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 22 октября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 22 октября.  В Рязанской...
Узнать больше

В Рязанской области приостановили диспансеризацию из-за пандемии коронавируса

Новости Рязани
В четверг, 22 октября, на встрече Николая Любимов и министра регионального здравоохранения Андреем Прилуцким сообщили о приостановке диспансеризации в Рязанской области, передает...
Узнать больше

В Рязанской области ожидается до +15 градусов

Новости Рязани
В пятницу в Рязанской области прохладную погоду вновь сменит тепло. Прогноз на 23 октября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+