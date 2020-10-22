Новости Рязани сегодня: 22 октября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 22 октября.

В Рязанской области приостановили диспансеризацию из-за пандемии коронавируса.

Это позволит разгрузить поликлиники, уменьшить число посетителей. При этом плановая и высокоспециализированная помощь будет оказываться.

В Рязанской области выявили 98 новых случаев коронавируса.

Показатель заболеваемости составляет 7,36 на 100 тыс. населения, – говорится в сообщении опергруппы. Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтвердился у 9 тыс 803 жителей Рязани и области.

В Рязани из-за коронавируса поменяли режим работы загсов.

с 23 октября отделы ЗАГС, которые находятся во Дворце торжеств на Московском шоссе в Рязани, начнут принимать посетителей только по предварительной записи. Записаться на приём можно по телефонам: 55-02-10, 55-05-60, 55-05-80.

УФАС признало незаконными угрозы «Ново-Рязанской ТЭЦ».

Дело было возбуждено, после того как МУП РМПТС сообщило об угрозе со стороны ТЭЦ ограничить в августе поставку теплоносителя. В июле муниципальное предприятие получило от «новорязанки» письмо о возможном ограничении подачи тепла и даже о полном отключении, если не будут выплачены долги за полученную энергию.

Рязанец стал героем передачи «Давай поженимся».

Сергею 30 лет, он живёт в селе Троица Спасского района. Работает экспедитором. Увлекается рыбалкой, мечтает заняться дайвингом.

В Рязани временно закрыли из-за нарушений ресторан «Устрицы и танцы».

Причина временной приостановки деятельности – выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в период распространения коронавируса. Какие конкретно — не сообщается.

Рязанцам предложили новый способ пополнения карт «УмКа».

Транспортные карты можно пополнить через терминалы и у операционистов «Мегафона». Пополнение осуществляется способом отложенного платежа. То есть происходит предоплата выбранного тарифного плана, а запись данных на транспортное приложение осуществляется на терминале оплаты при первой поездке в транспорте после оплаты.

Курсант рязанского вуза задержал подозреваемого в убийстве.

Рядовой полиции Александр Троицкий оказался рядом с местом происшествия случайно. Проходя по улице Гагарина, он заметил конфликт между двумя мужчинами. Рядом с ними он увидел лежащего на асфальте человека.Александр вызвал медиков и сотрудников полиции и попытался оказать помощь потерпевшему.Однако тот не подавал признаков жизни. Выяснилось, что один из участников потасовки нанёс другому ножевое ранение. Злоумышленник попытался скрыться, но курсант догнал и задержал его. Он удерживал подозреваемого в совершении убийства до приезда правоохранителей. Всё это время мужчина пытался вырваться и скрыться.