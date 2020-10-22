УФАС признало незаконными угрозы «Ново-Рязанской ТЭЦ»

В среду, 21 октября, комиссия УФАС по Рязанской области признала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Дело было возбуждено, после того как МУП РМПТС сообщило об угрозе со стороны ТЭЦ ограничить в августе поставку теплоносителя. В июле муниципальное предприятие получило от «новорязанки» письмо о возможном ограничении подачи тепла и даже о полном отключении, если не будут выплачены долги за полученную энергию.

В УФАС отметили, что в случае введения ограничений МУП «РМПТС» не сможет выполнять свои обязательства перед рязанцами. В итоге люди могут остаться без. В то же время согласно Жилищному кодексу Российской Федерации никто не может быть ограничен в праве получения коммунальных услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Антимонопольщики установили, что Ново-Рязанская ТЭЦ нарушает ч 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. На предприятие направлено предписание с требование прекратить злоупотребления доминирующим положением.