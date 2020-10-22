В Рязани приостановлена работа ресторана «Устрицы и танцы» в ТРЦ «Премьер» (Московское шоссе, 21). Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Причина приостановки деятельности – выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в период распространения коронавируса.

После выявления нарушений работа ресторана приостановлена, был составлен административный протокол. Его направили для рассмотрения в суд. В среду, 21 октября, Железнодорожный районный суд Рязани признал юрлицо виновным в административном правонарушении. В качестве наказания ресторану назначено приостановление деятельности на 10 суток.

Какие конкретно были выявлены нарушения в деятельности ресторана не уточняется.

В группе заведения в соцсети ВКонтакте сообщается, что ресторан не работает по техническим причинам с 14 по 24 октября включительно. С 25 октября «Устрицы и танцы» должны продолжить работу.