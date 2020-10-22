Рязанцам предложили новый способ пополнения карт «УмКа»

Теперь карты «УмКа» можно пополнить в офисах «Мегафона». Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Транспортные карты можно пополнить через терминалы и у операционистов. Пополнение осуществляется способом отложенного платежа. То есть происходит предоплата выбранного тарифного плана, а запись данных на транспортное приложение осуществляется на терминале оплаты при первой поездке в транспорте после оплаты.

В мэрии города советуют сохранять чеки, выданные терминалом, так как они являются подтверждением права на использование карты в период оплаченного периода. При такой транзакции средства зачисляются в течение суток.

Все вопросы по поводу использования карт УмКа можно задать по телефону 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный), через сайт картаумка.рф или через социальные сети.