В Рязанской области приостановили диспансеризацию из-за пандемии коронавируса

В четверг, 22 октября, на встрече Николая Любимов и министра регионального здравоохранения Андреем Прилуцким сообщили о приостановке диспансеризации в Рязанской области, передает пресс-служба правительства.
По словам министра, это позволит разгрузить поликлиники, уменьшить число посетителей. При этом плановая и высокоспециализированная помощь будет оказываться. Прилуцкий также напомнил рязанцам, что онкодиспансер и кардиодиспансер не работают с больными коронавирусом.
Николай Любимов подчеркнул, что для борьбы с COVID-19 необходимо обеспечить эффективную работу медучреждений. На это будут выделены дополнительные средства.
Андрей Прилуцкий также проинформировал, что всего в регионе создано 1 285 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. При этом в еще 16-ти больницах оборудованы резервные 400 коек.
Министр регионального здравоохранения отметил, что в настоящее время количество специализированных бригад скорой помощи увеличилось на 30%. — Во многом благодаря медицинским работникам, которые уже много месяцев работают с большими нагрузками, коронавирусная инфекция достойно сдерживается в регионе. Поручаю продолжать контролировать вопросы своевременной выплаты мер поддержки медикам, обеспечения всем необходимым учреждения здравоохранения, мероприятия по вакцинации населения от гриппа, а также вести активную профилактическую работу с людьми, — сказал глава региона.