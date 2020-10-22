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В Рязанской области приостановили диспансеризацию из-за пандемии коронавируса

Елена Лобанова

В четверг, 22 октября, на встрече Николая Любимов и министра регионального здравоохранения Андреем Прилуцким сообщили о приостановке диспансеризации в Рязанской области, передает пресс-служба правительства. 

— С 22 октября 2020 года приостанавливается проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и профосмотров. Данное решение согласовано с Минздравом РФ. По такому пути пойдут все регионы, – сказал Андрей Прилуцкий.

По словам министра, это позволит разгрузить поликлиники, уменьшить число посетителей. При этом плановая и высокоспециализированная помощь будет оказываться. Прилуцкий также напомнил рязанцам, что онкодиспансер и кардиодиспансер не работают с больными коронавирусом. 

Николай Любимов подчеркнул, что для борьбы с COVID-19 необходимо обеспечить эффективную работу медучреждений. На это будут выделены дополнительные средства. 

— В федеральный центр уже направлено соответствующее письмо о необходимости приобретения средств индивидуальной защиты и кислородных концентраторов для рязанских медучреждений, — рассказал губернатор Рязанской области. 

Андрей Прилуцкий также проинформировал, что всего в регионе создано 1 285 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. При этом в еще 16-ти больницах оборудованы резервные 400 коек. 

— Проблем с поставкой кислорода в регион нет, осуществляется контроль за наличием лекарственных препаратов в аптечной сети. Очень помогает то, что своевременно были закуплены два компьютерных томографа для городской больницы №11 и областной клинической больницы имени Семашко. Очень пригодились новые автомобили, которые были закуплены в рамках обновления медтранспорта, – отметил Андрей Прилуцкий. 

Министр регионального здравоохранения отметил, что в настоящее время количество специализированных бригад скорой помощи увеличилось на 30%. — Во многом благодаря медицинским работникам, которые уже много месяцев работают с большими нагрузками, коронавирусная инфекция достойно сдерживается в регионе. Поручаю продолжать контролировать вопросы своевременной выплаты мер поддержки медикам, обеспечения всем необходимым учреждения здравоохранения, мероприятия по вакцинации населения от гриппа, а также вести активную профилактическую работу с людьми, — сказал глава региона.

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