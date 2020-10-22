Рязанец стал героем передачи «Давай поженимся»

Рязанец Сергей Панин стал одним из женихов на передаче «Давай поженимся». Программа вышла в эфир Первого канала во вторник, 20 октября.

Сергею 30 лет, он живёт в селе Троица Спасского района. Работает экспедитором. Увлекается рыбалкой, мечтает заняться дайвингом.

Панин разведён – жена не дождалась его из мест лишения свободы. Сергей Рассказал, что был осуждён за ДТП. Вышел по УДО, отсидев 1 год 2 месяца.

В это ДТП она попал возвращаясь с отдыха вместе с девушкой. Она сильно пострадала, но вылечилась. После этого рязанец сделал предложение и пара стала мужем и женой. Но брак не сложился, так как супруга обвиняла в случившемся Сергея, который превысил скорость.

Невестой в программе стала 24-летняя Дарья. Девушка – сканировщик-упаковщик на складе, живёт в Нижнем Новгороде. Она родилась в тюрьме, воспитывалась в детском доме.

– С малых лет знает, что такое предательство близких, но не теряет веры в то, что ещё может стать счастливой, – говорится в описании программы.

По итогам программы невеста выбрала не рязанца.