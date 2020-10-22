В Рязани из-за коронавируса поменяли режим работы загсов

В Рязани из-за коронавируса изменён режим приёма граждан территориальными отделами ЗАГС. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

– Решение принято с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции среди населения региона, – говорится в сообщении опергруппы.

В частности, с 23 октября, отделы ЗАГС, которые находятся во Дворце торжеств на Московском шоссе в Рязани, начнут принимать посетителей только по предварительной записи.

Записаться на приём можно по телефонам: 55-02-10, 55-05-60, 55-05-80.

Также вводится ограничение на число гостей, присутствующих при регистрации браков. На роспись в загс смогут прийти только 15 человек.