Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12.00 17 ноября в Рязани и области выявлено 12 тыс 540 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 6471 (+61) , Касимов – 316 (+2), Сасово – 261, Скопин – 394 (+3), Рыбное – 297 (+2), Михайлов – 143, Ряжск – 321 (+3), Спасск – 74, Шацк – 73 (+1), Клепики – 69, Кораблино – 84, Новомичуринск – 199 (+2).

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 107 (+5);

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 78;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 184 (+3);

Клепиковский район – 219 (+2);

Кораблинский район – 47;

Милославский район – 56;

Михайловский район – 173 (+2);

Пителинский район – 10;

Пронский район – 63 (+1);

Путятинский район – 39;

Рыбновский район – 202;

Ряжский район – 57;

Рязанский район – 530 (+10);

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 111;

Сасовский район – 77;

Скопинский район – 205;

Спасский район – 171;

Старожиловский район – 102 (+1);

Ухоловский район – 22 (+1);

Чучковский район – 83;

Шацкий район – 85;

Шиловский район – 203.