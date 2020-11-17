Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12.00 17 ноября в Рязани и области выявлено 12 тыс 540 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 6471 (+61) , Касимов – 316 (+2), Сасово – 261, Скопин – 394 (+3), Рыбное – 297 (+2), Михайлов – 143, Ряжск – 321 (+3), Спасск – 74, Шацк – 73 (+1), Клепики – 69, Кораблино – 84, Новомичуринск – 199 (+2).
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 107 (+5);
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 78;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 184 (+3);
Клепиковский район – 219 (+2);
Кораблинский район – 47;
Милославский район – 56;
Михайловский район – 173 (+2);
Пителинский район – 10;
Пронский район – 63 (+1);
Путятинский район – 39;
Рыбновский район – 202;
Ряжский район – 57;
Рязанский район – 530 (+10);
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 111;
Сасовский район – 77;
Скопинский район – 205;
Спасский район – 171;
Старожиловский район – 102 (+1);
Ухоловский район – 22 (+1);
Чучковский район – 83;
Шацкий район – 85;
Шиловский район – 203.