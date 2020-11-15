Новости Рязани 14 и 15 ноя

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за выходные, 14 и 15 ноября.

В Рязани временно изменится маршрут автобуса №6.

В Рязани начинают ремонтировать участок дороги от дома №30 по Куйбышевскому шоссе до дома №59 по Рязанской улице. Автобусы №6 в период закрытия будут следовать по изменённому маршруту. От остановки «Завод Рязцветмет» до остановки «БЦ Олимп» автобусы поедут по Ряжскому шоссе, Окружной дороге, Южному Промузлу, далее по своему маршруту. Об этом сообщает сайт администрации города.

Росприроднадзор сообщил о результатах внеплановой проверки РНПК.

Проверку сотрудники Росприроднадзора проводили с 9 октября по 6 ноября из-за жалоб жителей Рязани на вонь в городе. Она была согласована с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. В ходе проверки на Рязанском нефтезаводе выявили нарушения, «связанные с выбросами в атмосферный воздух фенола в отсутствии разрешения на выброс, а также с превышением в выбросах в атмосферный воздух установленных нормативов по аммиаку из источников, расположенных на очистных сооружениях предприятия». При этом в пресс-релизе Росприроднадзора отмечается, что они не могли быть источниками неприятного запаха в Рязани, так как объёмы выбросов были ниже предела чувствительности обонянием. Сероводород на промышленной площадке предприятия не обнаружен.

Умер Армен Джигарханян.

В ночь на субботу, 14 ноября, скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Народный артист СССР Армен Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. Он сыграл множество ролей в театре и кино, был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

Председатель Рязанского областного суда подала прошение об отставке.

Елена Сапунова возглавляла Рязанский областной суд с 2014 года. Прошение об отставке коллегия рассмотрит 24 ноября. После этого станет известно, сохранит ли Сапунова свою должность. В настоящее время обязанности председателя Рязанского областного суда исполняет Марина Танишина.

В рязанском ТЮЗе поставили спектакль по дневникам детей войны.

В этой постановке главное – дети на войне, дети в блокадном городе. Именно поэтому дневники Тани Савичевой, Лены Мухиной и других детей очень органично вплетаются в канву пьесы Арбузова. Дневники, которые читают актёры, дают зрителю понять масштаб происходящего. Голод, холод, бомбёжки, обстрелы, смерть близких, истощение, потеря сил – всё это происходило не только с Ликой, Маратом и Леонидиком, но и с тысячами таких, как они.

Умер бывший глава рязанского Роспотребнадзора Сергей Сафонкин.

Сергей Васильевич – выпускник РязГМУ, кандидат медицинских наук, врач по общей гигиене высшей квалификационной категории. В Рязанской санэпидемстанции он работал после окончания вуза на разных должностях. В 2002 году стал руководителем ФГУ ЦГСЭН в Рязанской области, с 2005 по 2013 год возглавлял региональное управление Роспотребнадзора. С 2013 по 2019 год был главврачом Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области.

Арендатор рязанского ТРЦ «М5 Молл» рассказала о последствиях пожара

Фото: скриншот из видео очевидца

В субботу, 14 ноября, арендаторов пускали вместе с сотрудниками МЧС внутрь торгового центра. В тот момент здание было обесточено, там темно, сильно воняет, а на поверхностях сажа от пожара.