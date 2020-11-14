Умер Армен Джигарханян

В ночь на субботу, 14 ноября, скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Актёр ушёл на 86-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. Он сыграл множество ролей в театре и кино, был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

Армен Джигарханян снялся в таких фильмах, как «Журавушка», «Здравствуй, это я!», «Тегеран- 43», «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и многих других.