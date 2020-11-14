Росприроднадзор сообщил о результатах внеплановой проверки РНПК

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о результатах внеплановой проверки АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Проверку сотрудники Росприроднадзора проводили с 9 октября по 6 ноября из-за жалоб жителей Рязани на вонь в городе. Она была согласована с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой.

В ходе проверки на Рязанском нефтезаводе выявили нарушения, «связанные с выбросами в атмосферный воздух фенола в отсутствии разрешения на выброс, а также с превышением в выбросах в атмосферный воздух установленных нормативов по аммиаку из источников, расположенных на очистных сооружениях предприятия». При этом в пресс-релизе Росприроднадзора отмечается, что они не могли быть источниками неприятного запаха в Рязани, так как объёмы выбросов были ниже предела чувствительности обонянием. Сероводород на промышленной площадке предприятия не обнаружен.

По результатам проверки взаимосвязи между деятельностью РНПК и запахом навоза, накрывшим Рязань в первой декаде октября, не выявлено.

По итогам проверки был составлен акт, на виновных в нарушениях составят протоколы.

Напомним также, что кроме РНПК проверяются и другие рязанские предприятия. В частности, АО «Павловское» и АО «Окское».