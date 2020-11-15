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Умер бывший глава рязанского Роспотребнадзора Сергей Сафонкин

7info

В воскресенье, 15 ноября, ушёл из жизни бывший глава рязанского управления Роспотребнадзора Сергей Сафонкин. Об этом сообщил официальный сайт ведомства. 

Сафонкин умер после продолжительной болезни. 

Сергей Васильевич – выпускник РязГМУ, кандидат медицинских наук, врач по общей гигиене высшей квалификационной категории. В Рязанской санэпидемстанции он работал после окончания вуза на разных должностях. В 2002 году стал руководителем ФГУ ЦГСЭН в Рязанской области, с 2005 по 2013 год возглавлял региональное управление Роспотребнадзора. С 2013 по 2019 год был главврачом Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области.

Коллеги отмечают, что во время работы Сафонкин умел ладить с коллективом и добиваться поставленных результатов. Также он находил общий язык с представителями власти. Его называют хорошим другом и надёжным человеком.

За свою работу Сергей Сафонкин удостоился различных наград, в том числе был награждён Орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени. 

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного. 

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