Арендатор рязанского ТРЦ «М5 Молл» рассказала о последствиях пожара

Рязанка Анастасия Филиппова в своём блоге «Бизнес на шпильках» в ВК рассказала о последствиях пожара в ТРЦ «М5 Молл».

Она написала, что в субботу, 14 ноября, арендаторов пускали вместе с сотрудниками МЧС внутрь торгового центра. В тот момент здание было обесточено, там темно, сильно воняет, а на поверхностях сажа от пожара.

– Если представить, что ад существует, то на подходе к нему должно быть примерно так, – написала Анастасия.

Рязанка заметила, что каждая вещь из магазинов торгового центра отправится на свалку. После пожара испорчены абсолютно все товары. По её мнению, убытки составили десятки миллионов рублей. И возмещать их никто не будет.

Также Филиппова предположила, что после пожара в Рязани разорятся несколько бизнесменов.

– … вечер четверга несколько бизнесов точно разорил, – написала рязанка в своём блоге.

Напомним, сообщение о возгорании в ТРЦ поступило в четверг, 12 ноября, в 17.15. По данным МЧС, из здания было эвакуировано 1238 человек. Никто не пострадал. В 19.00 пожар был полностью ликвидирован.

Напомним также, что РИА «7 новостей» сняла последствия пожара с квадрокоптера. Здесь можно посмотреть, как выглядит сгоревший ТРЦ «М5 Молл» с высоты.

Посмотреть фоторепортаж из сгоревшего «М5 Молла» можно здесь.