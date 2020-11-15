В социальной сети ВКонтакте появились фотографии, сделанные в ТРЦ «М5 Молл». Снимки размещены в группе Интересная Рязань / Новости.

Рязанцы в соцсети показали, как выглядит сгоревший ТРЦ «М5 Молл» изнутри. На снимках можно увидеть последствия сильного пожара.

Напомним, сообщение о возгорании в ТРЦ поступило в четверг, 12 ноября, в 17.15. По данным МЧС, из здания было эвакуировано 1238 человек. Никто не пострадал. В 19.00 пожар был полностью ликвидирован.

Напомним также, что РИА «7 новостей» сняла последствия пожара с квадрокоптера. Здесь можно посмотреть, как выглядит сгоревший ТРЦ «М5 Молл» с высоты.

Фото: Светлана Коврякова