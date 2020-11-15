Воскресенье, 15 ноября, 2020
0.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествияФото

В соцсети показали, как выглядит сгоревший ТРЦ «М5 Молл» изнутри

7info

В социальной сети ВКонтакте появились фотографии, сделанные в ТРЦ «М5 Молл». Снимки размещены в группе Интересная Рязань / Новости.

Рязанцы в соцсети показали, как выглядит сгоревший ТРЦ «М5 Молл» изнутри. На снимках можно увидеть последствия сильного пожара. 

Напомним, сообщение о возгорании в ТРЦ поступило в четверг, 12 ноября, в 17.15. По данным МЧС, из здания было эвакуировано 1238 человек. Никто не пострадал. В 19.00 пожар был полностью ликвидирован.

Напомним также, что РИА «7 новостей» сняла последствия пожара с квадрокоптера. Здесь можно посмотреть, как выглядит сгоревший ТРЦ «М5 Молл» с высоты

Фото: Светлана Коврякова

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Новости Рязани
В воскресенье, 15 ноября, Рязанской области объявили метеопредупреждение. Его текст опубликован на официальном сайте регионального управления МЧС России.
Узнать больше

К аппаратам ИВЛ подключены 19 рязанцев с коронавирусом

Коронавирус
Состояние 90 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 298 пациентов – средней степени тяжести.
Узнать больше

В Дашково-Песочне насмерть сбили пешехода – соцсети

Новости Рязани
По словам анонимного источника, ДТП случилось у дома №27 корпус 4 на улице Зубковой.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В рязанском ТЮЗе поставили спектакль по дневникам детей войны

Культура
В субботу, 14 ноября, в Рязанском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Белые кораблики». Это первая постановка московского режиссёра Филиппа Гуревича на большой сцене....
Узнать больше

В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до -3ºС

Новости Рязани
В воскресенье, 15 ноября, в Рязанской области будет облачно. Местами осадки. Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждает о гололедице.
Узнать больше

Росприроднадзор сообщил о результатах внеплановой проверки РНПК

Новости Рязани
Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о результатах внеплановой проверки АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». Информация появилась на официальном сайте ведомства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

РГУ имени С.А. Есенина проведет День открытых дверей в онлайн-формате

Акценты
Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.
Узнать больше

Как правильно выбрать кресло для плодотворной работы и вальяжного отдыха

Акценты
Одна из важных составляющих комфортной работы и уютного отдыха — правильно и со вкусом подобранное кресло. Как его правильно выбрать и на что обратить внимание
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+