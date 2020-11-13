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Последствия пожара в «М5 Молл» в Рязани сняли с высоты

7info

Корреспонденты РИА «7 новостей» сняли с помощью квадрокоптера последствия пожара в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани. Съёмка производилась днём в пятницу, 13 ноября. 

Напомним, сообщение о возгорании в ТРЦ поступило в четверг, 12 ноября, в 17.15. По данным МЧС, из здания было эвакуировано 1238 человек. Никто не пострадал. В 19.00 пожар был полностью ликвидирован.

Некоторые рязанцы, увидев кадры, снятые во время пожара, могли подумать, что ТРЦ получил очень серьёзные повреждения. На самом деле, масштабы ЧП не такие большие, как могло показаться.

По данным МЧС, площадь пожара составила 500 кв. метров. Если учесть, что площадь самого торгового центра почти 70 тыс кв. метров, становится понятно, что повреждения не самые большие. 

Конечно, из-за задымления пострадали как внутренние помещения, так и товары в магазинах. Пока торговый центр закрыт и когда откроется неизвестно. Но можно с большой долей вероятности предположить, что он возобновит свою работу. 

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