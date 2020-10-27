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Елена Сорокина провела еженедельное совещание

Елена Лобанова

Во вторник, 26 октября, глава администрации Елена Сорокина провела еженедельное совещание, на котором обсудили осенний месячник по благоустройству и реализацию национальных проектов и местных инициатив, сообщает пресс-служба мэрии. 

24 октября прошел последний субботник. В большой уборке приняли участие сотрудники администрации, волонтеры и активные жители города. Всего было собрано около 100 кубометров мусора. 

— За этот месяц удалось убрать дворовые и прилегающие к жилым домам уличные территории. Мы вывезли крупногабаритные отходы и несанкционированные свалки, организовали работы по озеленению. Специалисты Дирекции благоустройства города также выполнили комплекс работ по ремонту объектов благоустройства, привели в порядок мосты, лестницы, остановочные павильоны, организовали уборку общественных пространств, мойку памятников и иные работы, — говорится в сообщении. 

Также обсудили завершающиеся работы в парках города. На Севастопольской аллее подрядчик приступил к асфальтировке пешеходных дорожек, а в Наташином парке высаживают газон. 

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В управлении благоустройства отметили, что за каждый день просрочки на подрядные организации будут начислены пени в соответствии с условиями контракта.

— Важно, чтобы к приемке работ на объектах подключались активные жители города и представители депутатского корпуса, – отметила Елена Сорокина.

Глава администрации также затронула тему формирования бюджета на 2021 год. Уже в ноябре его передадут в Рязанскую городскую думу. 

— Из-за сложной эпидемиологической ситуации, которая существенно повлияла на стабильность экономики, возникли некоторые трудности в балансировке доходов и расходов, — поделилась мэр города. 

На совещании Елена Сорокина также заметила, что необходимо усилить взаимодействие структурных подразделений, чтобы обеспечить эффективную работу.

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