Во вторник, 26 октября, глава администрации Елена Сорокина провела еженедельное совещание, на котором обсудили осенний месячник по благоустройству и реализацию национальных проектов и местных инициатив, сообщает пресс-служба мэрии.
24 октября прошел последний субботник. В большой уборке приняли участие сотрудники администрации, волонтеры и активные жители города. Всего было собрано около 100 кубометров мусора.
Также обсудили завершающиеся работы в парках города. На Севастопольской аллее подрядчик приступил к асфальтировке пешеходных дорожек, а в Наташином парке высаживают газон.
В управлении благоустройства отметили, что за каждый день просрочки на подрядные организации будут начислены пени в соответствии с условиями контракта.
Глава администрации также затронула тему формирования бюджета на 2021 год. Уже в ноябре его передадут в Рязанскую городскую думу.
На совещании Елена Сорокина также заметила, что необходимо усилить взаимодействие структурных подразделений, чтобы обеспечить эффективную работу.