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Четверг, 30 июня, 2022

Новая сторублёвая банкнота вводится сегодня в обращение

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Татьяна Проводина

Новая сторублёвая банкнота вводится сегодня в обращение

Фото с сайта Банка России

Банк России 30 июня вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей.

У купюры усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублёвой банкноте, — сообщает Банк России.

На новой купюре изображены Москва и Центральный федеральный округ. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обороте — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Банкнота содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублёвыми купюрами.

Пресс-служба Банка России
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