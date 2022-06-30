Новая сторублёвая банкнота вводится сегодня в обращение

Банк России 30 июня вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей.

У купюры усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублёвой банкноте, — сообщает Банк России.

На новой купюре изображены Москва и Центральный федеральный округ. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обороте — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Банкнота содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублёвыми купюрами.