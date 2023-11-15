Среда, 15 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Николай Любимов рассказал о работе рязанского госфонда «Защитники Отечества»

7info

Сенатор от Рязанской области Николай Любимов вместе с министром труда и соцзащиты региона Натальей Суворовой обсудили вопросы поддержки и сопровождения участников СВО и их семей. Рабочую встречу провели в региональном филиале госфонда «Защитники Отечества», написал Любимов ВКонтакте.

«Пообщались напрямую с посетителями-рязанцами, вернувшимися из зоны боевых действий, и коллективом.

Большая часть персонала — жены бойцов, которые сейчас находятся на линии фронта, что во многом объясняет высокое качество работы и не просто внимательное, а по-настоящему теплое отношение к посетителям.

За чуть менее полугода с момента открытия филиала команда смогла довести системность до автоматизма. Принцип одного окна соблюдается неукоснительно: все вопросы заявителей решаются в одном месте, освобождая людей от необходимости вникать в сложности процедур посещать отдельные учреждения. Специалисты рязанских ведомств самого разного профиля — медики, юристы, психологи, сотрудники службы занятости, социальные координаторы — в индивидуальном порядке отрабатывают все обращения. На сегодняшний день количество предоставленных услуг приближается к 3 тысячам.

Помимо текущих вопросов помощи и сопровождения участников СВО, обсудили инициативы, требующие решений на федеральном уровне».

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах