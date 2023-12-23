Суббота, 23 декабря, 2023
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Начался сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

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Начался сбор подписей в поддержку кандидата на базе регионального избирательного штаба Владимира Путина. Штаб расположен по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д.49А.

Пункты сбора организованы также в крупных торговых центрах г. Рязани и на площадках нескольких муниципальных образований. Чтобы поставить свою подпись в поддержку кандидата, при себе нужно иметь паспорт.

Сбор подписей необходим для каждого кандидата, который идет на выборы через самовыдвижение. Пункты сбора соответствующим образом оформлены, на них присутствуют волонтеры, которые информируют обо всех особенностях выборного процесса и о тонкостях процедуры предварительного сбора подписей. Участвовать в процессе могут все совершеннолетние граждане страны, имеющие право голоса.

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