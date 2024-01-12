На выставке «Россия» Рязанская область презентовала «Аэрокосмическую инновационную долину»

12 января в рамках Дня Рязанской области на Международной выставке-форуме «Россия» рязанцы презентовали «Аэрокосмическую инновационную долину».

Зампред правительства Юлия Швакова рассказала гостям о работе инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» – одного из магистральных проектов региона. Менее чем за год работы ее резидентами стали более 50 компаний, партнерами – около 40 организаций.

Среди текущих задач – вовлечение новых компаний в контур Аэрокосмической долины, отметила Швакова. Для этого в Рязанской области также создается научно-производственный центр беспилотников «ПРОТОС» на базе аэродрома Протасово, который будет специализироваться на производстве электродвигателей и электроприводов, средств производства и мехатронике.

Еще одним направлением работы станет разработка и производство средств радиоэлектронной борьбы, создание летно-экспериментального комплекса БАС, центра опытного и мелкосерийного производства БАС.