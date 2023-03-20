На улице Великанова в Рязани ограничили движение транспорта

В понедельник, 20 марта, с 10 часов ограничено движение транспорта по улице Великанова в районе дома 1/6. Это связано с ремонтом водопровода.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, места производства работ будут огорожены.

Изменена схема движения городского пассажирского транспорта:

Троллейбусы маршрута №10 от остановки «Рязанская таможня» до «Улицы Крупской» следуют по Московскому шоссе, улице Юбилейной. При движении в город от «Улицы Крупской» – по улице Крупской, Народному бульвару, далее по своему маршруту;

автобусы маршрута №88М2 при движении от «Бульвара Победы» до «Улицы Крупской» следуют по Народному бульвару, улицам Крупской и Юбилейной. При движении в город от «Улицы Крупской» – по улице Крупской, Народному бульвару, далее по своему маршруту.

В мэрии Рязани призвали автомобилистов учитывать эти сведения при планировании маршрута.

Ограничения будут действовать до окончания ремонтных работ.