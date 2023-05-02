На трассе в Рыбновском районе установят противоослепляющие экраны

На участке федеральной трассы М5 Урал в Рыбновском районе установят противоослепляющие экраны. Речь идёт об отрезке 175-178 км от коттеджного посёлка Ходынинские дворики до стелы города Рязань, – пишет Rybnoe.net.

Цена контракта, согласно торгам на госзакупках — 100,1 млн рублей. Но кроме Рязанской области в рамках этого контракта работы проведут и в Самарской области, где в планах установка 1 экрана на 17 километрах.

Как ожидается, работы начнутся уже в текущем году.

Противоослепляющие экраны на дорожных ограждениях служат для защиты водителей от ослепления при встречном разъезде или от яркого света с прилегающих к дороге территорий.