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Четверг, 30 июня, 2022

На похоронах Пьера Нарцисса происходили странные вещи

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На похоронах Пьера Нарцисса происходили странные вещи

Автор: Mikhail Popov, CC BY-SA 3.0, Ссылка

В четверг, 30 июня, в Москве простились с певцом Пьером Нарциссом. О подробностях панихиды рассказала «Комсомольская правда».

По воли матери артиста, его похоронят в Камеруне, в семейном склепе. В Москве для прощания выставили белоснежный гроб из ясеня и дуба, украшенный шелками и бархатом.

Журналисты заметили некоторые странности. В частности, бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева проделала какие-то манипуляции над телом покойника, в гроб она положила ладан и святую воду. Кроме того, надела на бывшего супруга крестик.

Прощание прошло в траурно зале ЦКБ под веселую этническую музыку. Поклонники певца принесли очень много цветов.

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