Вторник, 7 мая, 2024

Миронов: Запад готовится устранить Зеленского и сделать его мучеником

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Данные Службы внешней разведки РФ подтверждают, что Запад готовится устранить Владимира Зеленского и «сделать его мучеником», считает лидер партии и фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Ранее в СВР сообщили, что США ведут контакты с рядом украинских политиков на предмет возможной смены Владимира Зеленского на посту президента Украины.

«О незавидной судьбе Зеленского я говорил еще в начале СВО, потому что судьба всех русофобов, марионеток и наркоманов незавидна. Но сейчас не в пользу укрофюрера сложилось сразу несколько факторов: истекающий срок полномочий, поражения на фронте и новая стратегия американцев, которые срочно переходят к плану «Б» по Украине, – отметил Сергей Миронов. – США надо любой ценой сохранить антироссийский режим в Киеве. Но его нынешний номинальный глава совсем не оправдывает возлагавшихся на него надежд – заворовался, профукал всю помощь и отбился от рук».

Лидер СРЗП также обратил внимание, что на днях российские власти объявили Зеленского в уголовный розыск. По его мнению, такое «запоздалое, но абсолютно обоснованное решение» посылает четкий сигнал Западу: с нацистами и террористами Россия никаких переговоров вести не будет. И на Западе этот сигнал услышали.

«Поиск сменщика говорит только об одном: конфликт хотят заморозить, а дни Зеленского сочтены – из политического трупа он скоро может превратиться в реальный. Можно не сомневаться, что его смерть будет красиво обставлена западной пропагандой: сделают мучеником, под именем которого будут дальше гнать украинцев на убой. Но причисление Зеленского к лицу «святых» бандеровцам и их хозяевам не поможет. Как в 1945 году, все решит наша армия. Денацификация Украины должна быть доведена до конца, а кто подпишет капитуляцию, не столь важно», – добавил Сергей Миронов.

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