На личном приёме 12 августа Елена Сорокина рассмотрела вопросы благоустройства

В пятницу, 12 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина на личном приеме рассмотрела вопросы благоустройства общественных пространств. Об этом мэр сообщила на странице ВКонтакте.

— Это важная для людей тема, от того, насколько светло, чисто, безопасно во дворе или по дороге от остановки общественного транспорта к дому, напрямую зависит внутренний комфорт горожан, — написала Сорокина.

Жительница обратилась с вопросом по содержанию территории между детским садом № 14 и домом № 16 по ул. Забайкальской. Детская площадка установленная по проекту поддержки местных инициатив. По словам заявительницы, сейчас площадка и дорожка к детскому саду № 14 замусорены.

— Поручила руководителю управления благоустройства города привести ее в порядок. Хотелось бы, чтобы и жители, которые так ратовали за благоустройство этой площадки, бережнее к ней относились. Тогда ситуация в корне изменится, — прокомментировала Сорокина.

Жители домов 4 и 6 по ул. Л. Чайкиной, 9 и 11 по ул. Старообрядческий проезд обратились по поводу уличного освещения в общем дворе — сейчас света там нет. Ранее управляющая компания попросила администрацию города принять сети уличного освещения на этой территории в муниципальную собственность. В настоящее время идет процедура приема сетей и постановка их на баланс Дирекции благоустройства города.

— Поручила сотрудникам ускорить эту процедуру — к 1 сентября сети должны быть переданы. А пока нужно обеспечить временное освещение территории, — написала глава администрации Рязани.

Еще одна заявительница подняла вопрос по ремонту светильников в районе дома 52 по ул. Дачной в Канищево. Дирекции благоустройства города поручено устранить неисправности до 22 августа.

— Также обсудили ремонт дороги по ул. Дачная. Рассказала об опыте жителей поселка Никуличи, которые благоустраивают дороги в своем поселке по программе местных инициатив. В качестве временной меры необходимо отсыпать дорогу по ул. Дачная асфальтобетонным гранулятом, — заявила Елена Сорокина.

С жительницами ул. 9-я Линия обсудили ремонт дороги. В этом году этот участок сделали методом «карт», но осталась проблема с тротуарами и освещением. Сорокина поручила руководителям профильных подразделений встретиться с застройщиком территорий в районе ул. Островского, д. 122, решить с ним вопрос по безопасному подходу жителей к месту проживания.