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На личном приёме 12 августа Елена Сорокина рассмотрела вопросы благоустройства

В пятницу, 12 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина на личном приеме рассмотрела вопросы благоустройства общественных пространств. Об этом мэр сообщила на странице ВКонтакте.

— Это важная для людей тема, от того, насколько светло, чисто, безопасно во дворе или по дороге от остановки общественного транспорта к дому, напрямую зависит внутренний комфорт горожан, — написала Сорокина.

Жительница обратилась с вопросом по содержанию территории между детским садом № 14 и домом № 16 по ул. Забайкальской. Детская площадка установленная по проекту поддержки местных инициатив. По словам заявительницы, сейчас площадка и дорожка к детскому саду № 14 замусорены.

— Поручила руководителю управления благоустройства города привести ее в порядок. Хотелось бы, чтобы и жители, которые так ратовали за благоустройство этой площадки, бережнее к ней относились. Тогда ситуация в корне изменится, — прокомментировала Сорокина.

Жители домов 4 и 6 по ул. Л. Чайкиной, 9 и 11 по ул. Старообрядческий проезд обратились по поводу уличного освещения в общем дворе — сейчас света там нет. Ранее управляющая компания попросила администрацию города принять сети уличного освещения на этой территории в муниципальную собственность. В настоящее время идет процедура приема сетей и постановка их на баланс Дирекции благоустройства города.

— Поручила сотрудникам ускорить эту процедуру — к 1 сентября сети должны быть переданы. А пока нужно обеспечить временное освещение территории, — написала глава администрации Рязани.

Еще одна заявительница подняла вопрос по ремонту светильников в районе дома 52 по ул. Дачной в Канищево. Дирекции благоустройства города поручено устранить неисправности до 22 августа.

— Также обсудили ремонт дороги по ул. Дачная. Рассказала об опыте жителей поселка Никуличи, которые благоустраивают дороги в своем поселке по программе местных инициатив. В качестве временной меры необходимо отсыпать дорогу по ул. Дачная асфальтобетонным гранулятом, — заявила Елена Сорокина.

С жительницами ул. 9-я Линия обсудили ремонт дороги. В этом году этот участок сделали методом «карт», но осталась проблема с тротуарами и освещением. Сорокина поручила руководителям профильных подразделений встретиться с застройщиком территорий в районе ул. Островского, д. 122, решить с ним вопрос по безопасному подходу жителей к месту проживания.

На личном приёме 12 августа Елена Сорокина рассмотрела вопросы благоустройства
На личном приёме 12 августа Елена Сорокина рассмотрела вопросы благоустройства
На личном приёме 12 августа Елена Сорокина рассмотрела вопросы благоустройства
На личном приёме 12 августа Елена Сорокина рассмотрела вопросы благоустройства
На личном приёме 12 августа Елена Сорокина рассмотрела вопросы благоустройства
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