На личном приёме 12 августа Елена Сорокина рассмотрела вопросы благоустройства

В пятницу, 12 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина на личном приеме рассмотрела вопросы благоустройства общественных пространств. Об этом мэр сообщила на странице ВКонтакте.
Жительница обратилась с вопросом по содержанию территории между детским садом № 14 и домом № 16 по ул. Забайкальской. Детская площадка установленная по проекту поддержки местных инициатив. По словам заявительницы, сейчас площадка и дорожка к детскому саду № 14 замусорены.
Жители домов 4 и 6 по ул. Л. Чайкиной, 9 и 11 по ул. Старообрядческий проезд обратились по поводу уличного освещения в общем дворе — сейчас света там нет. Ранее управляющая компания попросила администрацию города принять сети уличного освещения на этой территории в муниципальную собственность. В настоящее время идет процедура приема сетей и постановка их на баланс Дирекции благоустройства города.
Еще одна заявительница подняла вопрос по ремонту светильников в районе дома 52 по ул. Дачной в Канищево. Дирекции благоустройства города поручено устранить неисправности до 22 августа.
С жительницами ул. 9-я Линия обсудили ремонт дороги. В этом году этот участок сделали методом «карт», но осталась проблема с тротуарами и освещением. Сорокина поручила руководителям профильных подразделений встретиться с застройщиком территорий в районе ул. Островского, д. 122, решить с ним вопрос по безопасному подходу жителей к месту проживания.