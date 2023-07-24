Понедельник, 24 июля, 2023
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Москвич грабил квартиру друзей, доверявших ему жилье на время отъездов

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Житель Москвы неоднократно грабил квартиру друзей, доверявших ему жилье на время отъездов, сообщил телеграм-канал SHOT.

Злоумышленника удалось поймать только благодаря камеры видеонаблюдения. Ее решила установить пара, поскольку недавно они пережили камеры видеонаблюдения.

Выяснилось, что у мужчины был дубликат ключей от чужого жилища, поскольку он помогал семье.

Последний подобный инцидент произошел в минувшие выходные, когда семья уехала в Тульскую область. В ночь на воскресенье он искал в их доме коробку с деньгами и драгоценностями. Мужчина ушел ни с чем, но его действия попали на видео.

Оказалось, что за все время грабитель присвоил себе доллары и золотые монеты на 550 тысяч рублей. Сейчас его разыскивает полиция.

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