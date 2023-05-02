Мошенница обменивала деньги пенсионеров в Рязани на билеты «банка приколов»

Московский райсуд Рязани вынес приговор ранее судимой жительнице Тульской области по обвинению в 6 эпизодах мошенничества и 3 эпизодах кражи. Подробности привели в прокуратуре Московского района Рязани.

В феврале-апреле 2022 года злоумышленница под видом социального работника проникала в квартиры пожилых рязанцев и сообщала о якобы положенной им пенсионной или социальной выплате. Для её получения, по словам визитёрши, было необходимо обменять имеющиеся у неё купюры большого номинала на более мелкие.

Не догадываясь, что предлагаемые аферисткой купюры — «билеты банка приколов», старики разменивали их настоящими деньгами. Подсудимая также похищала наличность пенсионеров из квартир, отвлекая их и прося что-то принести.

В общей сложности мошенница похитила у пожилых граждан 536 150 тысяч рублей.

В ходе судебного следствия вина подсудимой была доказана. Суд учёл мнение гособвинителя и приговорил мошенницу к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.