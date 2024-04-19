Молодая невеста разбилась насмерть на подаренном электросамокате

В подмосковном Голицыне 30-летняя Мария Некрашевич разбилась насмерть на подаренном женихом дорогом электросамокате. Подробности трагической истории сообщили «Аргументы и факты».

Трагическое ЧП произошло за несколько дней до свадьбы. Некрашевич родилась и выросла в Голицыне. В городе жила с матерью. Ее родители развелись — Машу воспитала мать, но с отцом, уехавшим в Рязань и женившимся второй раз, она поддерживала хорошие отношения. В Рязани девушка бывала регулярно.

10 лет назад Мария впервые вышла замуж, в браке родила дочь. Но семейные отношения не заладились, женщина ушла от мужа и встретила Александра. По словам друзей, это была самая счастливая пара, которую они видели.

4 мая должно было состояться бракосочетание, но невеста до этого дня не дожила. По словам подруги погибшей, пара собиралась расписаться без пышных торжеств, пригласив в загс только дочь Катю.

В качестве свадебного подарка Александр купил для себя и любимой два электросамоката — шикарных, дорогих, высокоскоростных. До этого ни он, ни Мария не ездили на таком транспорте.

Первая поезда 18 марта прошла удачно. Затем была вторая, ставшая для девушки последней. Изначально пара не планировала кататься на самокатах, собирались поехать в Рязань к отцу невесты. Но погода была очень хорошая, молодые люди решили прогуляться.

Как Александр рассказал потом друзьям, он ехал впереди невесты и не видел, что произошло. Но, судя по всему, Мария разогналась и со страшной скоростью начала опасно приближаться к жениху. Чтобы избежать столкновения, Мария нажала на тормоз и полетела вперёд с криком «Зая!». Пролетев мимо жениха, невеста ударилась головой об асфальт.

Травма полученная при ударе оказалась смертельной — приехавшая скорая помощь констатировала смерть девушки.

На похоронах Марии рыдали все. Ее отец — верующий, воцерковленный человек — приехал из Рязани. И он не мог сдержать слез. Для него смерть единственной дочери стала сильным ударом.

Катю забрал к себе отец, бывший муж Марии. А Александр винит в случившемся себя, мужчине пришлось приобрести антидепрессанты.