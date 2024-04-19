Пятница, 19 апреля, 2024

Молодая невеста разбилась насмерть на подаренном электросамокате

Автор: 7info

Опубликовано

Мария Некрашевич, фото из соцсети

В подмосковном Голицыне 30-летняя Мария Некрашевич разбилась насмерть на подаренном женихом дорогом электросамокате. Подробности трагической истории сообщили «Аргументы и факты».

Трагическое ЧП произошло за несколько дней до свадьбы. Некрашевич родилась и выросла в Голицыне. В городе жила с матерью. Ее родители развелись — Машу воспитала мать, но с отцом, уехавшим в Рязань и женившимся второй раз, она поддерживала хорошие отношения. В Рязани девушка бывала регулярно.

10 лет назад Мария впервые вышла замуж, в браке родила дочь. Но семейные отношения не заладились, женщина ушла от мужа и встретила Александра. По словам друзей, это была самая счастливая пара, которую они видели.

4 мая должно было состояться бракосочетание, но невеста до этого дня не дожила. По словам подруги погибшей, пара собиралась расписаться без пышных торжеств, пригласив в загс только дочь Катю.

В качестве свадебного подарка Александр купил для себя и любимой два электросамоката — шикарных, дорогих, высокоскоростных. До этого ни он, ни Мария не ездили на таком транспорте.

Первая поезда 18 марта прошла удачно. Затем была вторая, ставшая для девушки последней. Изначально пара не планировала кататься на самокатах, собирались поехать в Рязань к отцу невесты. Но погода была очень хорошая, молодые люди решили прогуляться.

Как Александр рассказал потом друзьям, он ехал впереди невесты и не видел, что произошло. Но, судя по всему, Мария разогналась и со страшной скоростью начала опасно приближаться к жениху. Чтобы избежать столкновения, Мария нажала на тормоз и полетела вперёд с криком «Зая!». Пролетев мимо жениха, невеста ударилась головой об асфальт.

Травма полученная при ударе оказалась смертельной — приехавшая скорая помощь констатировала смерть девушки.

На похоронах Марии рыдали все. Ее отец — верующий, воцерковленный человек — приехал из Рязани. И он не мог сдержать слез. Для него смерть единственной дочери стала сильным ударом.

Катю забрал к себе отец, бывший муж Марии. А Александр винит в случившемся себя, мужчине пришлось приобрести антидепрессанты.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Новым министром труда Рязанской области может стать Денис Тараканов

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Днепропетровске

В Рязанской области посевная площадь будет максимальной за последние 25 лет

В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей

«Дом Постниковых» в Рязани воссоздадут на прежнем месте

В Рязани ищут наследников девяти квартир в разных районах

Полицейские пресекли в Касимовском районе незаконную рубку леса

«М5 Молл» приглашает рязанцев в путешествие по русским сказкам и на цирковое шоу

Рязанские газовики выявили 18 случаев вмешательства в работу приборов учёта

Уровень воды в Оке в Рязани продолжает уменьшаться

В ДТП в Касимовском районе пострадал 31-летний водитель

В России запущена программа развития для участников специальной военной операции

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Новым министром труда Рязанской области может стать Денис Тараканов

Власть
Денису Тараканову 35 лет. Он родился в нижегородском Дзержинске. Чиновник закончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета.

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Днепропетровске

Новости мира
В «Укрзализныце» заявили о повреждении инфраструктуры не только в городе, но и в области.

В Рязанской области посевная площадь будет максимальной за последние 25 лет

Новости Рязани
Ожидается, что общая посевная площадь в регионе с учётом озимых, яровых и многолетних достигнет 1 млн 130 тысяч гектаров, это рекордное значение за четверть века, и на 2% больше прошлого года.

В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей

Администрация
Старинное здание находится на Соборной площади. Сейчас в нём идут строительные работы с сохранением исторической кирпичной кладки.

«Дом Постниковых» в Рязани воссоздадут на прежнем месте

Администрация
Деревянное здание располагалось на улице Садовой, 42. Дом оказался сильно повреждён во время пожара, его полностью разобрали.